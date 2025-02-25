Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Покинувшему родину итальянцу разрешили временное проживание в Подмосковье

Покинувшему родину итальянцу разрешили временное проживание в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Оригинал
Подмосковные полицейские оформили гражданину Италии разрешение на временное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Кавачечи Алесси проживает в Подмосковье с невестой – гражданкой России. Он решил покинуть Италию из-за несогласия с идеологическими установками своего государства и жить в России, так как поддерживает её государственную политику по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. До приезда в Подмосковье он учился на политолога и работал в гостиничном бизнесе администратором. Трудиться в нашей стране планирует в той же сфере», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в декабре прошлого года мужчина обратился в Управление по вопросам миграции подмосковной полиции за разрешением на временное проживание в России.

Полицейские оказали ему консультативную помощь и вручили необходимые документы. Теперь он может получить вид на жительство, дающий право постоянного проживания на территории России.


Читайте также:

Подмосковные полицейские задержали банду вымогателей

Подмосковные полицейские задержали пособницу телефонных мошенников

Полицейские обнаружили на подмосковной стройке 36 нелегальных мигрантов
#подмосковье
#московская область
#мвд московской области
#мигранты
#италия
Зимние каникулы в лагере «Литвиново» провели более 250 школьников
25 февраля 2025, 20:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 250 детей провели вторую зимнюю смену 15 по 22 февраля в подмосковном оздоровительном центре «Литвиново», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Эти дни пришлись на школьные каникулы.
«Литвиново» работает круглогодично и открывает двери для школьников региона каждые каникулы. Во вторую зимнюю смену в лагере отдохнули 250 ребят из семей с низкими доходами. Дети отправились на экскурсию по лагерю и проходили квест на его территории. Традиционно их ждали увлекательные мастер-классы. Ребята рисовали, лепили из пластилина, делали красивые аппликации. Ни одна смена в лагере не проходит без спортивных занятий, конкурса отрядов и творческий состязаний», – рассказали в ведомстве.
Как подчеркнули в Минсоцразвития, самым ярким событием смены стал конкурс «Танцы народов России». Каждый отряд представил уникальную интерпретацию народных танцев.

Подать заявление на бесплатную путёвку в лагерь можно на портале.

Читайте также:

Выплату к юбилею брака с начала года получили более 2 тыс. подмосковных семей

Фонд «Защитники Отечества» передал подмосковным ветеранам СВО машины с ручным управлением

Подмосковные школы приёмных родителей окончили более 30 тысяч человек
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#дети
#лагерь
#каникулы
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выплату к юбилею брака с начала года получили более 2 тыс. подмосковных семей
25 февраля 2025, 19:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области более 2 тыс. семей с начала года получили выплату к юбилею бракосочетания. Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В регионе семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, могут оформить единовременную выплату в размере от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. Выплата зависит от количества прожитых вместе лет.
«В этом году уже более 2 тыс. семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет нам поддержать супругов, прошедших через множество испытаний вместе и сохранивших семейные ценности. На этот год мы предусмотрели в бюджете на эту меру поддержки около 70 млн рублей», – отметил министр.
Подать заявление на выплату можно по ссылке.

Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития, оно подаётся один раз на региональном портале госуслуг после празднования 50-летнего юбилея. Затем выплата перечисляется автоматически на юбилеи семейной жизни – 55-летний, 60-летний и далее каждые пять лет.

Помимо выплаты, в регионе предусмотрено торжественное чествование юбиляров. Супруги в назначенный день приходят в ЗАГС и под звуки Свадебного марша ставят в зале торжеств подписи в юбилейной актовой записи, получают поздравления.

Читайте также:

Фонд «Защитники Отечества» передал подмосковным ветеранам СВО машины с ручным управлением

Подмосковные школы приёмных родителей окончили более 30 тысяч человек

Выплату вместо земли получили 300 участников СВО и семей погибших из Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#супруги
#брак
#выплаты
#минсоцразвития мо
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
10 компаний из Подмосковья представили продукты и напитки на выставке в Дубае
25 февраля 2025, 18:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

10 подмосковных компаний приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2025 в Объединённых Арабских Эмиратах. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Пять производителей представили товары на региональном стенде, ещё столько же участвовали в бизнес-миссии. На выставке также состоялись презентация товаров и встречи с потенциальными покупателями продукции из Подмосковья», – уточнили в министерстве.
Gulfood – одно из крупнейших мероприятий в мире, посвящённое продуктам и напиткам. Она ежегодно проводится в Дубае и привлекает производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и специалистов в области общественного питания из разных стран.

Фонда поддержки ВЭД МО профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, а также техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Читайте также:

В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей

В Балашихе открывается производство оборудования для скважин

Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с компаниями Ирана
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#выставка
#оаэ
#продукты
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проверят готовность региональной системы оповещения населения
25 февраля 2025, 18:24

Фото: Центр по приёму и обработке вызовов 112

В Московской области пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщили в Центре по приёму и обработке вызовов 112.
«Проверка будет проводиться на территории региона 5 марта 2025 года с 10:30 до 12:00 с включением электросирен и доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!». В 10:43 по телевидению и радио будет передана информация: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в центре, в системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» нужно включить радиотрансляционные приёмники, радиоприёмники и телевизоры, настроенные на приём федеральных телеканалов и радиоканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, а также телеканала областного вещания «360» для просмотра и прослушивания сообщений.

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили о мерах пожарной безопасности

Подмосковные пожарные потушили загоревшуюся в Кашире машину

В Можайске строители нашли реактивный снаряд времён ВОВ
#подмосковье
#московская область
#проверка
#112
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в марте
25 февраля 2025, 17:56

Фото: istockphoto.com/Veronika Saratovtseva

График движения пригородных поездов Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2, а также расписание на Большом кольце изменится в марте из-за работ на четырёх железнодорожных станциях и четырёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Работы по развитию инфраструктуры будут проводиться на станциях Петровско-Разумовская, Фрязево, Железнодорожная и Тестовская, а также на перегонах между станциями Лопатино – Берендино. Карабаново – Киржач, Фрязево – Павловский Посад и Дмитров – Савёлово», — говорится в сообщении.
В период работ у электричек будет меняться время отправления и прибытия, число остановок на маршруте, а некоторые составы будут временно выведены из расписания.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

Названа самая частая причина гибели людей на железной дороге в Подмосковье

ЦППК размещает QR-коды для обратной связи с пассажирами

На 40 железнодорожных станциях Подмосковья прошла акция «Сохрани себе жизнь»
#минтранс мо
#мжд
#железная дорога
#электрички
#савёловское направление
#мцд-1
#мцд-2
#горьковское направление
#белорусское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате