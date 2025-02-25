Покинувшему родину итальянцу разрешили временное проживание в Подмосковье

График движения пригородных поездов Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2, а также расписание на Большом кольце изменится в марте из-за работ на четырёх железнодорожных станциях и четырёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.