Покинувшему родину итальянцу разрешили временное проживание в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Подмосковные полицейские оформили гражданину Италии разрешение на временное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Кавачечи Алесси проживает в Подмосковье с невестой – гражданкой России. Он решил покинуть Италию из-за несогласия с идеологическими установками своего государства и жить в России, так как поддерживает её государственную политику по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. До приезда в Подмосковье он учился на политолога и работал в гостиничном бизнесе администратором. Трудиться в нашей стране планирует в той же сфере», – говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, в декабре прошлого года мужчина обратился в Управление по вопросам миграции подмосковной полиции за разрешением на временное проживание в России.
Полицейские оказали ему консультативную помощь и вручили необходимые документы. Теперь он может получить вид на жительство, дающий право постоянного проживания на территории России.
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Лора Луганская