В Подмосковье увеличилось число обследованных на ВИЧ

21 июля 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше полутора миллионов жителей Московской области прошли проверку на ВИЧ за первые шесть месяцев текущего года. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Тестирование на ВИЧ проводится в Подмосковье бесплатно и на условиях полной анонимности.





«Регулярная сдача анализа на ВИЧ — это важная мера профилактики и сохранения здоровья», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.