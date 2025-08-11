В Верее открылась отремонтированная детская поликлиника
Обновлённая детская поликлиника открылась в городе Верея Наро-Фоминского округа, здесь работают кабинеты врачей, а также процедурный и прививочный кабинеты и кабинет неотложной помощи. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В кабинетах врачей установили современные компьютеры, в здании появилась новая мебель, пеленальные столы, холодильники для вакцин и бактерицидные лампы. Здесь также работает государственный аптечный пункт, где выдают льготные лекарства.
«Это не просто косметический ремонт, а полноценное переоснащение поликлиники. Теперь дети Вереи могут получать медицинскую помощь в достойных условиях», — отметила заместитель главы округа Наталья Трофимова.В ближайшее время обновлённой поликлинике заработает фильтр-бокс для приёма пациентов с признаками простуды.