В Верее открылась отремонтированная детская поликлиника

11 августа 2025, 11:18

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Обновлённая детская поликлиника открылась в городе Верея Наро-Фоминского округа, здесь работают кабинеты врачей, а также процедурный и прививочный кабинеты и кабинет неотложной помощи. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В кабинетах врачей установили современные компьютеры, в здании появилась новая мебель, пеленальные столы, холодильники для вакцин и бактерицидные лампы. Здесь также работает государственный аптечный пункт, где выдают льготные лекарства.





«Это не просто косметический ремонт, а полноценное переоснащение поликлиники. Теперь дети Вереи могут получать медицинскую помощь в достойных условиях», — отметила заместитель главы округа Наталья Трофимова.