В Краснознаменске монтируют сети нового образовательного центра на 770 мест

13 февраля 2026, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Краснознаменск продолжают строить образовательный комплекс на 770 мест на улице Связистов. Строители завершили монолитный каркас здания и сейчас монтируют инженерные сети. Общая строительная готовность объекта превысила 55%. Работы ведут по госпрограмме Московской области за счёт бюджета. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.