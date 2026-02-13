Достижения.рф

В Краснознаменске монтируют сети нового образовательного центра на 770 мест

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Краснознаменск продолжают строить образовательный комплекс на 770 мест на улице Связистов. Строители завершили монолитный каркас здания и сейчас монтируют инженерные сети. Общая строительная готовность объекта превысила 55%. Работы ведут по госпрограмме Московской области за счёт бюджета. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.



На стройплощадке работают около 90 человек и три единицы техники. Бригады выполняют фасадные работы, монтируют внутренние инженерные сети и возводят перегородки внутри здания.

Площадь учебного корпуса превысит 14 300 м². В одном комплексе разместят школу на 550 мест и детский сад для 220 малышей. Проектировщики разделили здание на отдельные блоки — для начальной, основной и старшей школы, а также для дошкольного отделения.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Для учеников с первого по восьмой класс будут проводить занятия в универсальных и специализированных кабинетах. Для старшеклассников создадут помещения предпрофессиональной подготовки. В общественных пространствах оборудуют актовый зал, библиотечно-информационный центр, два спортзала, медицинский и административный блоки, а еще — столовую с пищеблоком полного цикла.

Детский сад рассчитали на десять групп. В нём разместят игровые комнаты, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет и собственный пищеблок.

Все помещения оснастят современным учебным оборудованием. На прилегающей территории построят спортивные и игровые площадки и создадут зоны отдыха для детей и взрослых.

Открыть новый образовательный центр планируют в 2027 году.
Ирина Паршина

