Проверить здоровье в эти выходные можно будет в 22 подмосковных парках

03 июля 2026, 20:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области смогут в предстоящие выходные, 4 и 5 июля, принять участие в акции «Проверь свое здоровье в парке». Это позволит пройти бесплатный профилактический осмотр, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Выездные медицинские бригады будут работать в 22 городских округах региона. Проверить здоровье смогут все желающие старше 18 лет.

«Летом наши медицинские бригады работают по выходным в парках региона. Такой формат диагностики пользуется популярностью у жителей: можно совместить прогулку на свежем воздухе с заботой о себе, пройти базовое обследование без посещения поликлиники. В эти выходные медицинские специалисты будут работать в 22 парках», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.