Цифровой помощник Денис 23 500 раз записал жителей Подмосковья к врачам
Чат-бот Денис в мессенджере MAX более 23 500 раз помог жителям Подмосковья записаться к врачу. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Денис – это цифровой помощник в сфере здравоохранения. Он умеет вызывать врача на дом, записывать на прививки и телемедицинскую консультацию, продлевать электронный рецепт на льготное лекарство. Помимо этого, с его помощью можно закрыть больничный лист, узнать расписание врачей и посмотреть уже созданные записи.
Чтобы начать пользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке и дать согласие на обработку персональных данных. Для записи к врачу необходимо указать номер своего телефона, серию и номер полиса ОМС.
Как отметили в министерстве, пациент должен быть прикреплён к поликлинике, расположенной на территории Подмосковья.
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