Цифровой помощник Денис 23 500 раз записал жителей Подмосковья к врачам

03 июля 2026, 14:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чат-бот Денис в мессенджере MAX более 23 500 раз помог жителям Подмосковья записаться к врачу. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.