Политолог Кортунов: Путин и Моди могли переговорить о внешней торговле

01 сентября 2025, 16:24

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди мог быть поднят вопрос о внешней торговле двух государств. Таким мнением поделился политолог Андрей Кортунов.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что на данный момент сотрудничество стран в данной сфере является несбалансированным. Дело в том, что Россия значительно больше продает Индии, чем у нее закупает.





«И, конечно, сейчас новые санкции, тарифы. Это требует решений, как дальше действовать совместно: это и расчеты, и платежи, и возможные двусторонние инвестиции. Здесь много разных вопросов, которые требуют внимания со стороны лидеров», — сказал Кортунов.

«Эти отношения тоже будут так или иначе затронуты, поскольку у России с Индией и Китаем есть свой формат трехстороннего взаимодействия, но сейчас этот формат получил возможность для нового развития», — заявил Кортунов.