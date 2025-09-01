Сбой при посадке самолета фон дер Ляйен: реакция Кремля

01 сентября 2025, 14:54

Песков: Россия не причастна к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг версию о причастности Москвы к сбою навигационной системы при посадке самолёта с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии, сообщает Financial Times.





В материале FT, не приводящем доказательств, высказывалась версия о возможной причастности России к отключению GPS.





«Ваша информация неверна», — сказал Песков зарубежному изданию.