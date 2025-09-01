Сбой при посадке самолета фон дер Ляйен: реакция Кремля
Песков: Россия не причастна к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен
Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг версию о причастности Москвы к сбою навигационной системы при посадке самолёта с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии, сообщает Financial Times.
В материале FT, не приводящем доказательств, высказывалась версия о возможной причастности России к отключению GPS.
«Ваша информация неверна», — сказал Песков зарубежному изданию.
Ранее сообщалось, что 31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолёт, отключился GPS: пилот около часа кружил над аэродромом, а затем принял решение приземлиться вручную, пользуясь бумажными картами.