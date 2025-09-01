В Госдуме оценили возможность Евросоюза передать Украине замороженные активы России
Изъятие замороженных российских активов в пользу Украины нанесет серьезный удар по инвестиционному климату в ЕС и обернется двойными финансовыми потерями для самого Европейского союза. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, такие действия создадут опасный прецедент, который заставит инвесторов со всего мира с опаской относиться к вложениям в экономику ЕС. Наумов уверен, что выделенные средства на восстановление Украины будут разворованы. Европе в итоге все равно придется вернуть активы России, взяв эти средства у своих налогоплательщиков. Это, по его прогнозу, может привести к смене власти в странах ЕС на ближайших выборах.
Политик назвал инициативу Еврокомиссии чисто политическим шагом, не имеющим отношения к экономике, и выразил уверенность, что в конечном итоге Европе придется договариваться с Россией.
Читайте также: