В Госдуме оценили возможность Евросоюза передать Украине замороженные активы России

01 сентября 2025, 16:10

Депутат Наумов: изъятие активов РФ нанесет удар по инвестиционному климату в ЕС

Фото: istockphoto / sinonimas

Изъятие замороженных российских активов в пользу Украины нанесет серьезный удар по инвестиционному климату в ЕС и обернется двойными финансовыми потерями для самого Европейского союза. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с Pravda.Ru.