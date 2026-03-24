Полицейские и волонтёры провели в Раменском рейды по безопасности на дороге

На дорогах Раменского, как и других городов Московской области, в выходные дни состоялись профилактические рейды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



Сотрудники 14-го батальона ДПС вместе с волонтёрами отряда «Юность» Раменского молодёжного центра провели разъяснительную работу по предотвращению ДТП. Особое внимание инспекторы и добровольцы уделили самой уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам с детьми.

«В ходе бесед организаторы призвали мам и пап не просто держать ребёнка за руку, но и объяснять ему алгоритм действий при переходе проезжей части, использовать на одежде в тёмное время суток световозвращающие элементы», – сказали в администрации.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что на улице следует быть максимально внимательными, выбирать безопасный маршрут и помнить, что личный пример – лучший способ научить ребёнка основам дорожной грамотности.
Лора Луганская

