Полицейские и волонтёры провели в Раменском рейды по безопасности на дороге

24 марта 2026, 17:58

Фото: Раменский молодёжный центр

На дорогах Раменского, как и других городов Московской области, в выходные дни состоялись профилактические рейды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Сотрудники 14-го батальона ДПС вместе с волонтёрами отряда «Юность» Раменского молодёжного центра провели разъяснительную работу по предотвращению ДТП. Особое внимание инспекторы и добровольцы уделили самой уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам с детьми.

«В ходе бесед организаторы призвали мам и пап не просто держать ребёнка за руку, но и объяснять ему алгоритм действий при переходе проезжей части, использовать на одежде в тёмное время суток световозвращающие элементы», – сказали в администрации.