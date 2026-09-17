Экс-полицейского из Германии подозревают в насилии над несовершеннолетней

17 сентября 2026, 08:15

Фото: iStock/Rawf8

Бывшему сотруднику полиции в Германии предъявили обвинения в изнасиловании девочки и хранении запрещённых материалов. Расследование ведут в отношении человека, ранее служившего в правоохранительных органах. Об этом сообщает Daily Star.