Экс-полицейского из Германии подозревают в насилии над несовершеннолетней
Бывшему сотруднику полиции в Германии предъявили обвинения в изнасиловании девочки и хранении запрещённых материалов. Расследование ведут в отношении человека, ранее служившего в правоохранительных органах. Об этом сообщает Daily Star.
По информации издания, следователи нашли на его компьютере записи с жестоким обращением с детьми и животными. На некоторых видеозаписях присутствует сам обвиняемый.
Следствие считает, что мужчина надругался над дочерью своей знакомой в туалете ресторана. До этого он якобы отправлял подростку сообщения непристойного содержания, находясь на рабочем месте в полицейском участке.
Прокуратура и адвокаты обсуждают соглашение. При полном признании вины экс-полицейскому может грозить от трёх до трёх с половиной лет заключения. Сейчас он находится в мюнхенской тюрьме.
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