Скандал вокруг урожая в Якутии обернулся пьяной поножовщиной
В полицию Жатайского отделения поступило уведомление из больницы: туда доставили 66‑летнего мужчину с ножевым ранением. Для разбирательства на место выехала следственно‑оперативная группа.
В результате проверки правоохранители установили причастность к преступлению 59-летней женщины, проживающей в Амгинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.
Инцидент произошёл во время совместного распития спиртных напитков сожителями. Причиной ссоры стало распределение собранного урожая: мужчина намеревался передать большую его часть своим родственникам, что вызвало недовольство женщины. В разгар конфликта она схватила нож и нанесла обидчику удар в грудь.
После случившегося преступница осознала содеянное и незамедлительно вызвала скорую помощь. Пострадавшего оперативно госпитализировали.
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