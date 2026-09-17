Скандал вокруг урожая в Якутии обернулся пьяной поножовщиной

17 сентября 2026, 06:46

Жительница Якутии ударила мужчину ножом в грудь из-за собранного урожая

Фото: iStock/zoka74

В полицию Жатайского отделения поступило уведомление из больницы: туда доставили 66‑летнего мужчину с ножевым ранением. Для разбирательства на место выехала следственно‑оперативная группа.