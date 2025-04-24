Полицейские обнаружили на подмосковном складе 19 нелегалов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на складе одного из маркетплейсов в посёлке Никольское Дмитровского городского округа, в результате были обнаружены 19 нарушителей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда полицейские проверили по базам 28 мигрантов. По итогам проверки 19 уроженцев стран ближнего зарубежья привлекли к административной ответственности по статьям «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России» и «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении.Каждого нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей. Всех их ожидает выдворение из страны.
Сейчас полиция работает над привлечением к ответственности работодателя нелегалов.
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