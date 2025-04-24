Росгвардейцы задержали женщину с наркотиками в Москве

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве
В Юго-Западном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали женщину, которая подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Во время патрулирования территории по Профсоюзной улице, сотрудники Росгвардии обнаружили женщину, которая при виде служебной машины сменила направление движения и попыталась скрыться. В результате ее удалось остановить для проверки документов.
В процессе разговора 37-летняя жительница столицы сильно нервничала и вскоре призналась, что имеет при себе наркотические вещества. Сотрудники вневедомственной охраны задержали ее и вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем и метилэфедроном. Задержанная была передана сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
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В процессе разговора 37-летняя жительница столицы сильно нервничала и вскоре призналась, что имеет при себе наркотические вещества. Сотрудники вневедомственной охраны задержали ее и вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем и метилэфедроном. Задержанная была передана сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
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Екатерина Коршунова