Росгвардейцы задержали женщину с наркотиками в Москве

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор генерал-майору Ивану Попову, который был признан виновным в хищении 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для гуманитарной помощи Запорожской области. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».