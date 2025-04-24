В Подмосковье выявили завозной случай холеры

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Завозной случай холеры выявили в Подмосковье у мужчины, который вернулся из Индии. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
Инфекция выявлена у 40-летнего мужчины, который прилетел из Индии 21 апреля в Москву. Заболевший проживает в Подмосковье.
В Индии он находился с 11 по 20 апреля. По словам мужчины, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в различных кафе, а когда вернулся в Россию, то почувствовал недомогание и обратился к врачам. Обследование выявило у пострадавшего возбудитель холеры.
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В Индии он находился с 11 по 20 апреля. По словам мужчины, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в различных кафе, а когда вернулся в Россию, то почувствовал недомогание и обратился к врачам. Обследование выявило у пострадавшего возбудитель холеры.
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Екатерина Коршунова