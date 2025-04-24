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В Подмосковье выявили завозной случай холеры

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Завозной случай холеры выявили в Подмосковье у мужчины, который вернулся из Индии. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
Инфекция выявлена у 40-летнего мужчины, который прилетел из Индии 21 апреля в Москву. Заболевший проживает в Подмосковье.

В Индии он находился с 11 по 20 апреля. По словам мужчины, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в различных кафе, а когда вернулся в Россию, то почувствовал недомогание и обратился к врачам. Обследование выявило у пострадавшего возбудитель холеры.

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Украинец растлил в Москве 10-летнюю дочь сожительницы
24 апреля 2025, 13:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Украинец задержан в Москве по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Об этом сообщает «МК».
Осенью прошлого года мужчина переехал в квартиру к своей подруге. Почти сразу же он начал проявлять нездоровый интерес к дочери сожительницы.

Периодически 40-летний педофил уединялся с девочкой в комнате и ощупывал ее. Недавно пострадавшая решилась рассказать обо всем матери.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители также проверят законность пребывания украинца в России: известно, что он имел временную регистрацию и официально не работал.

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Росгвардейцы задержали женщину с наркотиками в Москве
24 апреля 2025, 13:00

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Юго-Западном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали женщину, которая подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Во время патрулирования территории по Профсоюзной улице, сотрудники Росгвардии обнаружили женщину, которая при виде служебной машины сменила направление движения и попыталась скрыться. В результате ее удалось остановить для проверки документов.

В процессе разговора 37-летняя жительница столицы сильно нервничала и вскоре призналась, что имеет при себе наркотические вещества. Сотрудники вневедомственной охраны задержали ее и вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем и метилэфедроном. Задержанная была передана сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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Генерал-майор Иван Попов приговорен к 5 годам колонии
24 апреля 2025, 12:45

Фото: iStock/konstantin71

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор генерал-майору Ивану Попову, который был признан виновным в хищении 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для гуманитарной помощи Запорожской области. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
На предыдущем заседании гособвинение настаивало на более строгом наказании — 6 лет лишения свободы и штрафе в размере 800 тысяч рублей. Однако суд учел смягчающие обстоятельства и вынес более мягкий приговор.

Иван Попов был арестован 17 мая 2024 года. Он полностью отрицает предъявленные обвинения и утверждает, что не причастен к хищению.

Адвокат генерал-майора ранее сообщал, что Министерство обороны России рассматривает возможность отправки Попова в зону специальной военной операции, однако этот вопрос остается открытым.

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Бронеавтомобиль на скорости сбил выбежавшего на дорогу ребенка в Уфе
24 апреля 2025, 11:42

Фото: iStock/marima-design

В Уфе произошел серьезный инцидент: бронеавтомобиль сбил школьника, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан» в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Мальчик с рюкзаком, предположительно учащийся второго или третьего класса, внезапно вышел на дорогу, не оглядываясь. В этот момент в него врезалась бронемашина, которая не успела затормозить.

Хотя тип бронеавтомобиля не уточняется, эксперты предполагают, что это могла быть бронемашина «Тигр», известная своими защитными характеристиками и высокой проходимостью.

Информация о состоянии пострадавшего ребенка на данный момент отсутствует. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

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#полиция
#мать
#происшествия
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Житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома
24 апреля 2025, 11:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

В подмосковном Подольске произошел трагический инцидент: 57-летний Василий Петров открыл огонь по компании людей, которые громко шумели во дворе его многоэтажного дома. В результате стрельбы одна женщина, 36-летняя Екатерина К., скончалась до приезда скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
По предварительным данным, Петров, недовольный тем, что подвыпившие соседи поют песни на лавочке, вышел на улицу с самодельным пистолетом-пулемётом, изготовленным с использованием приклада от винтовки «Винторез». Сначала он сделал предупредительный выстрел, однако это не остановило компанию. В ходе потасовки, когда люди попытались вырвать оружие из рук Петрова, он нажал на спусковой крючок, и пуля попала в Екатерину.

Полиция незамедлительно задержала Василия Петрова. Дело находится под контролем Прокуратуры Московской области. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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