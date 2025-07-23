Полицейские поймали иностранца, обокравшего подмосковную квартиру

23 июля 2025, 09:13

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

42-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья обокрал квартиру в Дмитрове. Мужчину задержали благодаря записям камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина повредил замок входной двери в одной из квартир, вошёл, забрал себе деньги, ювелирные украшения и наручные часы, а затем скрылся.





«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские сумели установить личность подозреваемого. Мужчину задержали по месту его временного проживания в Звенигороде. При обыске в его жилище была обнаружена и изъята часть украденных вещей», — говорится в сообщении.