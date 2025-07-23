В Австрии 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца
В Австрии 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца. Об этом сообщает местное агентство APA.
Мужчина познакомился с семьей жертвы на ее родине. Летом 2022 года помог матери с тремя дочерьми переехать в Австрию. С тех пор он жил неподалеку от них в городе Вайнфиртель.
Через некоторое время итальянец начал оказывать знаки внимания одной из девочек. Около полутора лет назад юная украинка ответила на ухаживания, после чего они стали «жить вместе, как пара влюбленных». В результате, как говорится в материале, половые акты происходили практически ежедневно.
В декабре мать девочки узнала о ее положении и заставила сделать аборт, а педофила задержали. Подсудимый утверждает, что бесплоден и не мог стать отцом, но экспертиза этого пока не подтвердила.
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