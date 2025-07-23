В Санкт-Петербурге дети бросили петарду в лицо пятилетнему мальчику на площадке
На детской площадке во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, в результате которого пятилетний мальчик получил ожог лица.
Как сообщает телеканал 78, две десятилетние девочки бросили петарду, в результате чего мальчик был госпитализирован. Мать ребенка, гуляя с сыном, услышала хлопок и увидела, что он плачет и держится за лицо. В больнице у мальчика диагностировали ожог первой степени. Женщина отметила, что одна из девочек держала в руках большую хлопушку. По факту инцидента было подано заявление в полицию.
До этого в частном детском саде «Игроград», расположенном в селе Нагаево (входит в состав города Уфы), били трёхлетнего мальчика по рукам за непослушание.
Ранее стало известно, что вечером 2 марта 2001 года в Брянске пропала 22-летняя Наталья Тарасова. Она вышла из дома и больше не вернулась, став жертвой маньяка, который охотился на молодых девушек вместе со своей подругой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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