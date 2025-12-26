Полицейские поймали москвича, попытавшегося обокрасть дом в Видном

26 декабря 2025, 11:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

45-летнего ранее судимого жителя Москвы задержали по подозрению в попытке обокрасть частный дом в городе Видное Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В полицию позвонила жительница Видного и рассказала, что во временно пустующий соседский дом проникли через окно неизвестные в масках.





«В доме сработала сигнализация, и через несколько минут злоумышленники скрылись. Полицейские сумели установить личность одного из нарушителей и задержали его при силовой поддержке Росгвардии в округе Люберцы», — говорится в сообщении.