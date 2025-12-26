В Москве ребенок чуть не отравился лимонадом «Aloe Vera» с запахом ацетона

26 декабря 2025, 10:33

Фото: iStock/andrey shalari

Ребенок в Москве едва не получил отравление после глотка лимонада «Aloe Vera»: напиток из сетевого магазина вызвал резкое жжение во рту и имел выраженный химический запах ацетона. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.