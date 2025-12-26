В Москве ребенок чуть не отравился лимонадом «Aloe Vera» с запахом ацетона
Ребенок в Москве едва не получил отравление после глотка лимонада «Aloe Vera»: напиток из сетевого магазина вызвал резкое жжение во рту и имел выраженный химический запах ацетона. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.
По словам отца мальчика, инцидент произошел практически сразу после вскрытия бутылки. Ребенок пожаловался на сильный дискомфорт, а взрослые, попробовав напиток и почувствовав резкий запах, заподозрили, что продукт испорчен.
Жалобу передали администрации магазина. Представители торговой точки провели внутреннюю проверку и изъяли с полок аналогичную продукцию из той же партии. В ходе осмотра выяснилось, что и другие бутылки имели признаки порчи.
Как уточняется, проблемной оказалась партия напитка от 11 августа. Магазин начал процедуру возврата товара поставщику, а покупателям рекомендовали воздержаться от употребления лимонада указанной даты производства и при необходимости обращаться за компенсацией.
