Украинские мошенники помогли полицейским из Москвы задержать наркокурьера
Украинские мошенники, которые рассылают по России ложные сообщения о минировании, неожиданно помогли московским правоохранителям задержать предполагаемого наркоторговца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, одно из таких писем поступило на электронную почту столичного отеля и запустило цепочку событий, завершившуюся обнаружением запрещённых веществ и арестом их владельца. Сообщение о якобы заложенной бомбе сотрудники гостиницы заметили не сразу, однако после прочтения незамедлительно вызвали экстренные службы. Из здания эвакуировали постояльцев и персонал, а также людей из расположенного рядом магазина. Территорию оцепили, на место прибыли полиция, кинологи и сапёры.
В одном из номеров внимание силовиков привлёк оставленный рюкзак. Служебная собака отреагировала на находку, что усилило подозрения. Сотрудники отеля сообщили, что постоялец заселился недавно и внезапно покинул гостиницу, бросив личные вещи.
Взрывного устройства сапёры не обнаружили, однако внутри рюкзака оказался пакет с наркотиками. В ходе оперативных мероприятий владельца запрещённых веществ установили, после чего его задержали.
