Украинские мошенники помогли полицейским из Москвы задержать наркокурьера

26 декабря 2025, 10:19

Фото: iStock/blinow61

Украинские мошенники, которые рассылают по России ложные сообщения о минировании, неожиданно помогли московским правоохранителям задержать предполагаемого наркоторговца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.