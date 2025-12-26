В Шереметьево у пассажира нашли свыше 50 шкур крокодилов на 1,7 миллионов рублей
Более 50 шкур крокодилов на сумму около 1,7 миллионов рублей нашли таможенники в багаже пассажира, прилетевшего из Китая в аэропорт Шереметьево. Экзотический груз обнаружили во время выборочной проверки с помощью рентгена — внимание инспекторов привлекло содержимое двух чемоданов.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе ФТС, внутри оказалось 55 изделий из кожи крокодилов разных цветов и размеров. Никаких деклараций на товар мужчина не оформлял. По его словам, шкуры он перевозил по просьбе знакомых и не вникал в таможенные правила. Разрешительных документов у пассажира также не оказалось.
Таможенники изъяли находку и возбудили административное дело за недекларирование товаров. Мужчине грозит штраф — до двукратной стоимости перевозимого груза. Кроме того, изделия из кожи рептилий могут конфисковать.
