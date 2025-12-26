В Шереметьево у пассажира нашли свыше 50 шкур крокодилов на 1,7 миллионов рублей

26 декабря 2025, 10:48

Фото: пресс-служба ФТС

Более 50 шкур крокодилов на сумму около 1,7 миллионов рублей нашли таможенники в багаже пассажира, прилетевшего из Китая в аэропорт Шереметьево. Экзотический груз обнаружили во время выборочной проверки с помощью рентгена — внимание инспекторов привлекло содержимое двух чемоданов.