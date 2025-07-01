Полицейские показали жителям Рузы фильм о мошенниках
Встречу, посвящённую противодействию телефонным мошенникам, провели для жителей Рузы полицейские и члены Общественного совета при ОМВД. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе встречи жителям рассказали о часто используемых мошеннических схемах, которые злоумышленники используют, чтобы получить доступ к личным данным и деньгам жертв. Собравшимся также показали посвящённый этому фильм и видеоролики», — говорится в сообщении.Полицейские предупредили, что ни в коем случае нельзя диктовать незнакомым людям пароли и коды из пришедших смс-сообщений, не следует вступать в беседы с незнакомцами, а если деньги уже ушли со счёта — немедленно обращаться в полицию и банк для блокировки.
Участниками встречи стали старосты деревень и многоквартирных домов, председатели СНТ, работники предприятий и организаций, а также отделений банков, расположенных на территории округа.