В Подмосковье поймали угонщика-рецидивиста
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 44-летнего жителя Люберец по подозрению в краже автомобиля. Ранее задержанный был неоднократно судим за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что вечером в Реутове мужчина при помощи специального оборудования проник в салон иномарки, припаркованной рядом с одним из домов на улице Реутовских Ополченцев, завёл мотор и уехал. Ущерб от угона составил 4,5 млн рублей», — говорится в сообщении.Полицейские сумели установить личность подозреваемого и задержали его на даче в Раменском округе. В гараже у задержанного была найдена угнанная машина.
Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под арестом до суда.