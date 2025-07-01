Трое подростков изнасиловали 10-летнего мальчика в лагере в Красноярском крае
Трое подростков изнасиловали десятилетнего мальчика в летнем спортивном лагере в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Мать пострадавшего ребенка сообщила, что между детьми произошел конфликт, из-за которого подростки сначала избили ее сына, а затем жестоко надругались над ним. Через два дня все повторилось.
Мальчик рассказал обо всем матери и воспитателю лагеря. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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