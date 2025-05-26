Полицейские предупредили студентов Серпухова о риске подработок на мошенников

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактические беседы провели полицейские Серпухова с местными студентами. Темой бесед стали способы вовлечения подростков в мошеннические схемы под видом подработок, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В число привлекательных для подростков подработок, которые в реальности являются частью мошеннических схем, входит выполнение обязанностей курьера по передаче денег, покупка и перепродажа сим-карт, а также продажа своих банковских карт. Занимаясь этим, несовершеннолетние становятся соучастниками преступлений и могут быть привлечены к уголовной ответственности», — рассказал студентам начальник Отделения по борьбе с мошенничествами Отдела уголовного розыска УМВД майор полиции Роман Щелкунов.Он также посоветовал настороженно относиться к звонкам с неизвестных номеров, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать фалы из непроверенных источников и не скачивать себе на гаджеты неизвестные программы.
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