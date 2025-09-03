Полицейские провели для жителей Серпухова урок по противостоянию мошенникам

03 сентября 2025, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Занятие, посвящённое профилактике мошенничества, провели полицейские в Серпухове. Слушателями стали местные жители. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Гражданам рассказали о наиболее распространённых схемах дистанционного мошенничества, включая звонки от имени сотрудников различных организаций. Схемы были проиллюстрированы конкретными примерами сообщений, которые поступили в полицию Серпухова.





«Жителям напомнили о необходимости быть бдительными в разговорах с неизвестными собеседниками и при возникновении каких-либо подозрений сразу вешать трубку», — говорится в сообщении.