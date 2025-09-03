В Петербурге бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего на стройке
В Санкт-Петербурге бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего на стройке в Московском районе. Об этом сообщает 78.ru.
В течение дня рабочие занимались перемещением грузов, но внезапно на одного из них обрушилась бочка, весившая примерно тонну. Попытки спасти пострадавшего оказались безуспешными, так как полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Прибывшие на место происшествия следователи и представители Гострудинспекции начали расследование. В связи с инцидентом была инициирована проверка.
