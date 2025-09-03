Новосибирца, который отнял у школьника сумку с 1,7 млн рублей, задержали
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего, злоумышленник вырвал у подростка сумку, в которой было более миллиона рублей. Об этом информирует УМВД Новосибирской области.
По информации ведомства, задержан 23-летний житель Новосибирска. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для него. Инцидент с нападением на подростка произошёл 8 августа.
Отец с сыном пришли в банк, чтобы снять крупную сумму. Они получили 1,7 млн рублей, но у мужчины появились срочные дела, и он отправил сына домой с деньгами.
Неизвестный мужчина подбежал к мальчику, выхватил у него сумку и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.
