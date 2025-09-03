Новосибирца, который отнял у школьника сумку с 1,7 млн рублей, задержали

03 сентября 2025, 09:24

В Новосибирске задержали мужчину, вырвавшего у школьника сумку с деньгами

Фото: iStock/Thomasaf

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего, злоумышленник вырвал у подростка сумку, в которой было более миллиона рублей. Об этом информирует УМВД Новосибирской области.