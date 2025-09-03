Трехлетний ребенок погиб при наезде «Газели» во дворе дома в Красноярске
В Красноярске водитель «Газели» насмерть сбил трехлетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Наезд произошел вечером во вторник, 2 сентября, во дворе дома №66. По предварительным данным, 44-летний водитель «Газели» двигался по дворовому проезду и сбил трехлетнего мальчика, катавшегося на беговеле.
Вследствие происшествия ребенок получил серьезные травмы. Он скончался до прибытия скорой помощи.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
