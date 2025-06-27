Полицейские Сергиева Посада задержали москвичку за телефонное мошенничество
Сотрудники подмосковной полиции задержали 35-летнюю жительницу Москвы по подозрению в участии в мошенничестве, в результате которого 81-летняя пенсионерка из Сергиева Посада лишилась 420 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пенсионерке позвонил на домашний телефон неизвестный. Он представился представителем Росфинмониторинга и убедил пожилую женщину в том, что для сохранности её сбережений их нужно положить на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.Пенсионерка поверила мошеннику и отдала 420 тысяч рублей подъехавшей москвичке, выполнявшей в мошеннической схеме роль курьера.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда.