Полицейские Сергиева Посада задержали москвичку за телефонное мошенничество

27 июня 2025, 17:12

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Сотрудники подмосковной полиции задержали 35-летнюю жительницу Москвы по подозрению в участии в мошенничестве, в результате которого 81-летняя пенсионерка из Сергиева Посада лишилась 420 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.







«Пенсионерке позвонил на домашний телефон неизвестный. Он представился представителем Росфинмониторинга и убедил пожилую женщину в том, что для сохранности её сбережений их нужно положить на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.