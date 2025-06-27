Полицейский задержан за поджог электростанции в Воронежской области
Полицейский задержан за поджог электростанции в Воронежской области. Из-за его действий без света остались более 1000 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел утром в пятницу, 27 июня. В селе Мазурка загорелся трансформатор. Спустя несколько минут на месте происшествия был задержан поджигатель — им оказался местный полицейский.
Выяснилось, что злоумышленник сначала пытался совершить диверсии в других населенных пунктах — Байчурово, Рождественское и селе Танцырей. Однако осуществить преступление не удалось.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
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