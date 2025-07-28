Полицейские спасли от мошенников 80-летнюю жительницу Дмитрова
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники попытались выманить сбережения у 80-летней жительницы подмосковного Дмитрова. Вовремя вмешавшиеся в дело полицейские задержали курьера преступников с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Афера началась с того, что пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником телекоммуникационной компании. Он сказал, что городской номер будут отключать и предложил женщине перейти на другую линию без изменения номера и тарифа оплаты. Пенсионерка согласилась. Тогда её собеседник сказал, что подготовить нужные документы и пришлёт их по почте. На этом разговор закончился.
«Спустя несколько дней пенсионерке начали звонить якобы из полиции и Банка России и рассказывать, что мошенники «скопировали её голос» и благодаря этому получили полный доступ к её банковским счетам. Кроме того, они уговорили её «задекларировать» все деньги, хранящиеся дома и для этого передать сбережения курьеру», — говорится в сообщении.Полицейские получили информацию о готовящимся преступлении и задержали курьера мошенников в тот момент, когда пенсионерка передавала ему 300 тысяч рублей.
Курьером оказался 20-летний москвич. Его отправили под домашний арест. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.