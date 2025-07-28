МВД: в Благовещенске пьяный 11-летний подросток катался на автомобиле отца

28 июля 2025, 06:06

Фото: iStock/shadrin_andrey

В Благовещинске был задержан пьяный 11-летний подросток, который катался по городу на автомобиле отца. Об этом сообщает управление МВД по Амурской области.





Школьник управлял автомобилем Toyota Corona Premio. Сотрудники ДПС остановили его на улице Пушкина.





«За рулем транспортного средства находился 11-летний подросток, который, как показало освидетельствование, находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль ребенок взял у отца», — передает ведомство.