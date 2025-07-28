Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Японии
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье острова Хоккайдо в северной части Японии. Об этом сообщает Главное метеорологическое управление страны.
Как следует из отчета сейсмологов, очаг залегал на глубине 50 метров. Максимальная сила колебаний достигала четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Угроза цунами из-за подземных толчков не возникла. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.
Ранее власти страны предупредили население о приближении мощного землетрясения и цунами, которые могут произойти в ближайшие годы. В этом случае число жертв достигнет 300 тысяч человек.
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