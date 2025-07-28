В Якутске восьмилетний мальчик погиб от удара током, дотронувшись до провода

28 июля 2025, 08:27

Фото: iStock/BulentBARIS

В Якутске восьмилетний мальчик погиб от удара током, дотронувшись до оголенного провода, который свисал с линии электропередач и находился под напряжением. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Саха.





Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Трагедия произошла 27 июля во дворе дома на улице Широких-Полянского. Произошедшее квалифицировали как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ», – передает ведомство.