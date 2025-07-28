В Якутске восьмилетний мальчик погиб от удара током, дотронувшись до провода
В Якутске восьмилетний мальчик погиб от удара током, дотронувшись до оголенного провода, который свисал с линии электропередач и находился под напряжением. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Саха.
Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Трагедия произошла 27 июля во дворе дома на улице Широких-Полянского. Произошедшее квалифицировали как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ», – передает ведомство.Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током на автобусной остановке в центре Петербурга.