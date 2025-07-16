Полицейские задержали 19-летнего юношу за обман подмосковной пенсионерки

16 июля 2025, 16:03

оригинал Фото: istockphoto.com/AlexRaths

19-летнего жителя Челябинской области, ставшего курьером телефонных мошенников, задержала полиция. Юноша забрал у пенсионерки из Павловского Посада более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мошенники использовали стандартную схему обмана: они звонили 75-летней женщине, представлялись сотрудниками различных ведомств и силовых структур, запугивали и уговаривали «спасти» её деньги от чужих притязаний.





«В результате пенсионерка поверила обману и передала курьеру мошенников хранившиеся у неё дома сбережения в размере 1 млн 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении.