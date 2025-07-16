Раскрыта причина стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале
В бойца ММА Тимура Хизриева стреляли из-за долга за элитный автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».
Отмечается, что спортсмен взял в долг около 30 миллионов рублей на покупку внедорожника «Гелендваген», однако вернуть сумму вовремя не смог.
За день до того, как его расстрелял Марсель Алиев, мужчины встречались в центре Махачкалы, чтобы решить вопрос с финансами. Хизриев заявил, что уже вернул половину долга, и пообещал отдать оставшиеся деньги позже. Но прозвучали эти слова, судя по всему, недостаточно убедительно.
На следующие сутки Алиев вместе с ещё двумя мужчинами подкараулил Хизриева около его дома и расстрелял. Спортсмен получил около пяти пулевых ранений.
Чемпиона PFL и непобеждённого бойца ACA и Bellator MMA экстренно доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его состояние стабильное.
Алиеву же грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве.
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