Раскрыта причина стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале

16 июля 2025, 14:24

Долг за внедорожник стал причиной расстрела бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале

Фото: iStock/ipopba

В бойца ММА Тимура Хизриева стреляли из-за долга за элитный автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».