Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Луховиц
35-летнего жителя Клина, принявшего участие в мошеннической схеме в качестве курьера, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой мошенников стала 76-летняя жительница посёлка Белоомут округа Луховицы. Сначала ей позвонил неизвестный мужчина и под предлогом замены счётчика воды вынудил назвать код из СМС. После этого лжесотрудник Роскомнадзора рассказал, что к банковскому счёту женщины получили доступ преступники, а некто, назвавшийся юристом, велел снять все деньги со счёта, а также взять те, что хранятся дома, и отдать их на проверку подлинности.
«Пенсионерка поверила мошенникам и отдала курьеру пакет с 600 тысячами рублей», — говорится в сообщении.Задержанный полицейскими курьер рассказал, что сам является жертвой мошенников. Ему они представились сотрудниками ФСБ и велели выполнять их поручения по сбору денег. Мужчину оставили под стражей. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.