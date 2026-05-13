Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Луховиц

13 мая 2026, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

35-летнего жителя Клина, принявшего участие в мошеннической схеме в качестве курьера, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жертвой мошенников стала 76-летняя жительница посёлка Белоомут округа Луховицы. Сначала ей позвонил неизвестный мужчина и под предлогом замены счётчика воды вынудил назвать код из СМС. После этого лжесотрудник Роскомнадзора рассказал, что к банковскому счёту женщины получили доступ преступники, а некто, назвавшийся юристом, велел снять все деньги со счёта, а также взять те, что хранятся дома, и отдать их на проверку подлинности.





«Пенсионерка поверила мошенникам и отдала курьеру пакет с 600 тысячами рублей», — говорится в сообщении.