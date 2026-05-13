Сиделка три года скрывала смерть пенсионерки и тратила её деньги
В штате Иллинойс, США, полиция предъявила обвинение 59-летней Джине Инглиш-Уит. Ей вменяют использование денег умершей женщины, за которой она ранее ухаживала. Об этом сообщает People.
В ноябре 2025 года правоохранители прибыли в дом 86-летней Лилли Приндл для проверки. Там они обнаружили мумифицированные останки женщины. Тело лежало на кресле в гостиной и было завернуто в одеяла.
Соседи рассказали, что у Приндл работала сиделка — Инглиш-Уит. Обычно они видели, как та приходила в дом и выносила мусор. По словам соседей, несколько месяцев назад сиделка сообщила им, что подопечная переехала к племяннице.
На допросе женщина призналась: она обнаружила Приндл мёртвой ещё в августе 2022 года и три года скрывала это ради денег. Сиделка пользовалась картами пенсионерки, оплачивала услуги и тратила средства на себя. Следователи считают, что она украла около 130 тысяч долларов. Суд отпустил женщину до разбирательства, но она сбежала. Сейчас её разыскивают.
