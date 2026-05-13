Летевший из Дубая россиянин прятал в джинсах 330 бриллиантов
Житель России попытался провести из Дубая 330 бриллиантов, спрятав их в кармане джинсов, но в Шереметьево его остановили таможенники. Об этом пишет РИА Новости.
Суд в Подмосковье назначил пассажиру штраф в 150 тысяч рублей и конфисковал всю партию в доход государства. По материалам дела, мужчина купил 330 ограненных природных и синтетических алмазов и прилетел ночным рейсом. На контроле он выбрал «зеленый» коридор, хотя такие товары нужно декларировать.
У сотрудников таможни уже имелась оперативная информация, поэтому они решили проверить путешественника. В ручной клади инспектор нашел восемь сертификатов Международного геммологического института. Во время личного досмотра россиянин достал из правого кармана джинсов четыре свертка с прозрачными вставками разной формы. Эксперты оценили находку в 4,7 миллиона рублей.
На заседании фигурант признал вину и заявил, что вез камни для личного браслета. Суд учел еще один факт: ранее при вылете из страны он уже оформлял через «красный» коридор временный вывоз дорогой печатки с бриллиантом.
