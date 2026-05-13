Пьяные олени угрожают безопасности водителей во Франции
Жандармерия департамента Сона и Луара предупредила автомобилистов о необычной угрозе на дорогах после встречи с оленем, чье поведение напоминало сильное опьянение. Об этом сообщает Fox8.
Животное сняли на видео у обочины. Олень бегал кругами, резко подпрыгивал, терял равновесие и падал на землю. Правоохранители с иронией написали: «Не все участники дорожного движения трезвы. Доказательство — на видео».
По версии жандармов, зверь мог съесть забродившие фрукты, шишки или подгнившие растения. Такая пища вызывает брожение и насыщает организм алкоголем. Из-за этого дикие животные резко выбегают на проезжую часть, хаотично мечутся перед машинами или внезапно замирают. Представители службы подчеркнули, что в такой ситуации водителям не стоит вести себя на дороге «как хозяин».
Автомобилистам посоветовали снизить скорость в темное время суток и внимательнее смотреть по сторонам на второстепенных маршрутах. Специалисты добавили, что забродившие плоды влияют не только на оленей, но и на птиц, насекомых и других лесных обитателей.
