Полицейские задержали пенсионера, ставшего курьером телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
76-летнего москвича, принявшего участия в мошеннической схеме, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Жертвой мошенников стал 20-летний житель Королёва. Сначала ему позвонили якобы из службы доставки и попросили назвать код из смс-сообщения для получения заказа. А потом начались звонки от лжесотрудников Росфинмониторинга и Минцифры.
«Молодому человеку рассказали, что злоумышленники выписали от его имени доверенность на гражданина Украины, который финансирует запрещенные организации, и чтобы избежать уголовной ответственности за это, нужно выполнять все требования звонящих», — говорится в сообщении.Мошенники убедили юношу взять деньги из родительского сейфа и передать посыльному для «декларирования». В результате семья лишилась сбережений в иностранной валюте на сумму в три с половиной миллиона рублей. Потом юноша понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В результате расследования полицейские задержали в Москве 76-летнего курьера. Сейчас ведётся поиск остальных соучастников преступления.