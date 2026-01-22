Полицейские задержали пенсионера, ставшего курьером телефонных мошенников

22 января 2026, 10:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

76-летнего москвича, принявшего участия в мошеннической схеме, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Жертвой мошенников стал 20-летний житель Королёва. Сначала ему позвонили якобы из службы доставки и попросили назвать код из смс-сообщения для получения заказа. А потом начались звонки от лжесотрудников Росфинмониторинга и Минцифры.





«Молодому человеку рассказали, что злоумышленники выписали от его имени доверенность на гражданина Украины, который финансирует запрещенные организации, и чтобы избежать уголовной ответственности за это, нужно выполнять все требования звонящих», — говорится в сообщении.