В Петербурге молодой парень умер после жесткого задержания охранниками ТЦ «Сити Молл»
В Санкт-Петербурге скончался молодой человек, госпитализированный после жёсткого задержания охраной в торговом центре «Сити Молл». Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».
Согласно публикации, на момент смерти погибшему было 24 года. Ранее этот парень предпринял попытку кражи в одном из магазинов, но она оказалась неудачной — охранники заметили преступление. По уточненной информации, погибший воровал в «Сити Молле» не в первый раз.
Пытаясь скрыться, молодой человек достал газовый пистолет. Он начал стрелять. Несколько сотрудников безопасности скрутили парня и силой прижали к полу. От резкого удара вор потерял сознание.
Прибывшая скорая помощь доставила 24-летнего парня в реанимацию в состоянии клинической смерти. Врачи смогли запустить сердце, однако спасти молодого человека не удалось — ночью он скончался в больнице.
Читайте также: