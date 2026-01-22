Достижения.рф

В Петербурге молодой парень умер после жесткого задержания охранниками ТЦ «Сити Молл»

Фото: iStock/globalmoments

В Санкт-Петербурге скончался молодой человек, госпитализированный после жёсткого задержания охраной в торговом центре «Сити Молл». Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».



Согласно публикации, на момент смерти погибшему было 24 года. Ранее этот парень предпринял попытку кражи в одном из магазинов, но она оказалась неудачной — охранники заметили преступление. По уточненной информации, погибший воровал в «Сити Молле» не в первый раз.

Пытаясь скрыться, молодой человек достал газовый пистолет. Он начал стрелять. Несколько сотрудников безопасности скрутили парня и силой прижали к полу. От резкого удара вор потерял сознание.

Прибывшая скорая помощь доставила 24-летнего парня в реанимацию в состоянии клинической смерти. Врачи смогли запустить сердце, однако спасти молодого человека не удалось — ночью он скончался в больнице.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0