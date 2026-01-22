Мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа в Уфе, признали невменяемым

22 января 2026, 09:53

Выбросившего трёхлетнюю дочь с 4 этажа в Уфе мужчину признали невменяемым

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Уфимец, выбросивший свою маленькую дочь с высоты четвёртого этажа, признан невменяемым. Об этом сообщили в СУСК РФ по Башкирии.