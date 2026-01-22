Мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа в Уфе, признали невменяемым
Уфимец, выбросивший свою маленькую дочь с высоты четвёртого этажа, признан невменяемым. Об этом сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
9 октября в Уфе 34-летний мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь с четвертого этажа дома на улице Ульяновых. Пострадавшую срочно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После операции девочку перевели в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, где она находилась до конца декабря.
Мужчина, ранее наблюдавшийся у психиатра, был задержан. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает хроническим психическим расстройством, из-за которого не способен осознавать свои действия и руководить ими. Эксперты рекомендовали его лечение в психиатрической больнице. Решение о применении принудительных медицинских мер примет суд. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.
