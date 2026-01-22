Британец 11 лет насиловал жену во сне
В Великобритании мужчину из графства Корнуолл приговорили к 20 годам тюрьмы за многократное изнасилование жены. Преступления происходили с 2006 по 2017 год. По данным следствия, 62-летний житель Труро нападал на свою супругу примерно раз в месяц. Об этом сообщает Daily Mirror.
Женщина рассказала в суде о постоянном страхе за свою жизнь. По ее словам, муж затыкал ей рот и нос рукой, что вызывало у нее удушье. Ей было известно, что партнер получает удовольствие от ее страданий.
Мужчина утверждает, что не помнит этих событий и считает, что страдает лунатизмом. Он настаивает, что действовал в этом состоянии. Женщина сообщила, что неоднократно просила его обратиться к врачу, но насильник тоже не помнит этих разговоров. Британец пояснил, что у него были доверительные отношения с супругой и семья для него всегда оставалась важной ценностью.
