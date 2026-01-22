Британец 11 лет насиловал жену во сне

22 января 2026, 08:36

Британец 11 лет нападал на жену в постели и оправдался лунатизмом

Фото: iStock/Pla2na

В Великобритании мужчину из графства Корнуолл приговорили к 20 годам тюрьмы за многократное изнасилование жены. Преступления происходили с 2006 по 2017 год. По данным следствия, 62-летний житель Труро нападал на свою супругу примерно раз в месяц. Об этом сообщает Daily Mirror.