Полицейские задержали в Серебряных Прудах похитителей декоративных конфет

23 марта 2026, 12:22

Сотрудники уголовного розыска Серебряных Прудов задержали двоих молодых людей, подозреваемых в хищении элементов праздничного оформления. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Было установлено, что 23-летние злоумышленники, гуляя ночью по посёлку, обратили внимание на фигуры, установленные у входа в цветочный магазин на одной из центральных улиц.

«Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они похитили три декоративные конфеты и скрылись. При изучении записи с камеры видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемых. Те пояснили, что отдали украденное случайным прохожим», – отметила Петрова.