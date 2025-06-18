Полиция Подмосковья напомнила новые правила учёта иностранцев в регионе
В подмосковной полиции напомнили о новых правилах учёта иностранцев в рамках эксперимента, который стартует с 1 сентября в Москве и Московской области.
Этот механизм призван усилить контроль за миграционными потоками и минимизировать факты незаконного оказания услуг в сфере миграции, в том числе оформления иностранцам фиктивной регистрации через посредников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.
«Для тех, кто прошёл обязательные процедуры дактилоскопирования и фотографирования в ГБУ Москвы ММЦ «Сахарово», явка в эту организацию необязательна. Регистрацию в мобильном приложении можно пройти дистанционно», – пояснили в пресс-службе.Там обратили внимание на то, что с сентября на участников эксперимента не будут распространяться общие правила постановки на миграционный учёт. Исключение – случаи размещения таких приезжих в гостиницах, хостелах, медицинских и социальных организациях.