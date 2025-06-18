Полиция Подмосковья напомнила новые правила учёта иностранцев в регионе

18 июня 2025, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В подмосковной полиции напомнили о новых правилах учёта иностранцев в рамках эксперимента, который стартует с 1 сентября в Москве и Московской области.





Этот механизм призван усилить контроль за миграционными потоками и минимизировать факты незаконного оказания услуг в сфере миграции, в том числе оформления иностранцам фиктивной регистрации через посредников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.



«Для тех, кто прошёл обязательные процедуры дактилоскопирования и фотографирования в ГБУ Москвы ММЦ «Сахарово», явка в эту организацию необязательна. Регистрацию в мобильном приложении можно пройти дистанционно», – пояснили в пресс-службе.