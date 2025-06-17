Мигрант порезал мужчину в Подольске
В подмосковном Подольске правоохранители поймали 18-летнего мигранта, который сильно ранил горожанина, сообщило издание «Московская область 24» в соцсети Вконтакте.
Из больницы в полицию сообщили, что к ним явился молодой человек 2003 года рождения с ранами. Правоохранители выяснили, что в одном доме на улице Генерала Варенникова случилась драка. Во время конфликта один юноша ударил другого ножом.
Сотрудники полиции оперативно нашли и задержали нападавшего. Как оказалось, 18-летний молодой человек приехал из Средней Азии. В деталях происшествия будет разбираться следователь. Мигранта задержали и завели против него уголовное дело за нанесение ран жителю Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве разнорабочий расправился с парой пенсионеров, получив отказ в займе. 38-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве и других преступлениях.
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