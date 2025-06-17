Депутаты СРЗП предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон

17 июня 2025, 12:20

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, который предполагает выдворение из России родственников мигрантов, совершивших преступления на территории страны. Инициатором проекта стал лидер партии Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.