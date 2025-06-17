Депутаты СРЗП предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, который предполагает выдворение из России родственников мигрантов, совершивших преступления на территории страны. Инициатором проекта стал лидер партии Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы во вторник. Он предлагает распространить правовые последствия административного выдворения или депортации на членов семьи нарушителя, включая запрет на въезд в Россию.
Миронов подчеркнул, что данный подход может помочь решить проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности. Он отметил, что родственники нарушителей должны нести ответственность за действия своих близких и следить за их поведением.
Также депутат предложил ввести специальный сбор для мигрантов при пересечении границы, средства которого будут направлены на оплату депортации родственников правонарушителей. В дополнение к этому, фракция СРЗП планирует изменить порядок привлечения неквалифицированной рабочей силы, переходя к вахтовому методу работы.
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